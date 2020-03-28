Путин поручил снизить стоимость ипотечных кредитов в стране

сегодня 15:11 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Президент поручил разработать меры для снижения стоимости ипотеки; Центробанк должен разработать меры до 1 мая.

Президент России Владимир Путин поручил сделать ипотеку дешевле. Центробанку поручено оценить расходы ипотечных заёмщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "Дом.рф" расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», – говорится в документе.

Центробанку также поручено отрегулировать деятельность банков таким образом, чтобы доступность ипотеки возросла. Срок исполнения распоряжения – до 1 мая 2020 года. Конкретные меры не прописаны.

В тот же срок российскому правительству совместно с ЦБ поручено разработать программу по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Накануне этого решения, в конце марта, в СМИ появилась информация, что большинство крупнейших российских банков повысили ставки по ипотеке после резкого ослабления рубля на фоне падения котировок нефти.

В то же время Банк России оставил ключевую ставку по ипотеке неизменной – на уровне 6 % годовых.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о трёх главных решениях Владимира Путина, которые он озвучил во время телеобращения 2 апреля.