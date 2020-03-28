«Пытайся покинуть Омск»: власти отказались вводить самоизоляцию из-за коронавируса в Омской области до 30 апреля

сегодня 16:49 Поделиться

Фото с сайта «Момент истины»

Самоизоляция в Омской области не продлится до 30 апреля; такое решение принял губернатор.

В Омской области нерабочие дни, продлённые президентом, не будут такими длинными, как по всей России. Такое решение принял губернатор Александр Бурков.

Президент России Владимир Путин в своём обращении к нации 2 апреля дал губернаторам право самостоятельно решать, до какого числа продлевать в регионах рабочие дни.

В Омске нерабочее время продлили до 12 апреля. Как сообщил Сиб.фм источник в правительстве региона, не исключено, что это не последнее решение. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

В сети уже развернулась бурная дискуссия по поводу решения губернатора.

«У нас что, коронавируса нет?»;

«Нормально, всех берегут, а Омск – работай!»;

«Раньше говорили "Не пытайся покинуть Омск", а теперь, что? "Пытайся покинуть Омск?".

С 1 апреля в Омске ведён режим всеобщей самоизоляции. Передвигаться по городу можно только имея специальные пропуска. Коронавирус в регионе подтверждён у девяти человек.

Напомним, московский гость заразил коронавирусом омскую семью.