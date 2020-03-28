Работа с 6 апреля, изоляция на даче и дезинфекция улиц: главные моменты из выступления губернатора Андрея Травникова о мерах борьбы с коронавирусом

вчера 20:57 Поделиться

Фото nso.ru

Губернатор Новосибирской области принял ряд мер по сдерживанию коронавирусной инфекции в связи с указом Путина; что изменится в жизни новосибирцев через три дня – в материале Сиб.фм.

Работаем

Губернатор Травников заявил, что с 6 числа можно начать работать, но не всем. Приступить могут строительные и производственные организации. В то же время глава региона подчеркнул, что есть важное условие: руководители обязаны соблюдать все меры для обеспечения безопасности свои сотрудников. Это значит, что на предприятиях необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, обеспечить всех средствами защиты и в обязательном порядке дезинфицировать все помещения.

К слову о дезинфекции – уже сейчас начнётся обработка улиц. Это своего рода подготовка к выходу людей на работу, отметил Травников. Также мера не касается других предприятий – обещпит, торговые центры, развлекательные мероприятия пока на паузе.

Спрятаться на даче

Режим полной самоизоляции Травников не отменил. При этом губернатор отметил – его можно благополучно провести на даче. Для этого теперь есть веская причина – на том же брифинге Травников заявил, что теперь в список разрешённых к продаже товаров входят семена и рассада. Новосибирцы, которые не заняты в строительных фирмах, смогут спокойно уехать на свои загородные участки и провести время с пользой.

Контроль за приезжающими

Все пассажиры, которые будут возвращаться в Новосибирск, отправятся на изоляцию – в санаторий или на дом (в сопровождении специалистов). Сейчас в области есть два обсерватора на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень» – часть из них, как писал Сиб.фм, уже сегодня отправилась домой. Строгие ограничения затронут жителей региона, которые вернутся домой из Москвы или Санкт-Петербурга. Там сейчас наиболее сложная ситуация с коронавирусом, что обязывает соблюдать более строгие правила.

Граница не на замке

Речи о закрытии въезда и выезда в Новосибирскую область не идёт, подчеркнул Андрей Травников. Этот вопрос особенно волновал новосибирцев из-за большого количества фейков о якобы стоящих на границах блок-постов с военными. Такая мера бы слишком сильно ударила по экономике, объяснил губернатор.

Выступление губернатора Новосибирской области связано с подписанным президентом указом о мерах сдерживания коронавируса в России. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля, но в то же время наделил глав регионов полномочиями самостоятельно корректировать сроки ограничений. Ситуация в Новосибирске с коронавирусом на сегодняшний день стабильная – губернатор отмечает, что сейчас удаётся сдерживать вирус. В регионе зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом два пациента уже выписаны из больницы.

Напомним, полную версию выступления Андрея Травникова можно посмотреть в материале Сиб.фм.