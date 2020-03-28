«Рассаду можно будет купить»: с продавцов садово-огородной утвари и семян снимут ограничения

вчера 19:33 Поделиться

Фото правительства НСО

Губернатор Новосибирской области рассказал, можно ли в этом году заниматься дачей; хорошие новости.

Во время брифинга с новосибирскими СМИ губернатор Андрей Травников заявил, что самоизолироваться на дачах никто не запрещал. Люди свободно могут уехать на свои загородные участки и заниматься подготовкой к предстоящему огородному сезону с условием максимального снижения контактов с другими людьми.

«Мы уже приняли решение о расширении списка товаров, разрешённых к продаже. Семена и рассаду в Новосибирске можно будет купить», – заявил Андрей Травников.

Напомним, сегодня губернатор заявил, что для многих предприятий Новосибирской области нерабочая неделя заканчивается 6 апреля.