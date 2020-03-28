Россия прекращает все международные полёты: домой могут не вернуться 25 тысяч человек

вчера 21:37 Поделиться

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Российские авиакомпании прекратят вывозить граждан из-за рубежа; по оценке МИД, вернуться в Россию желали около 25 тысяч человек.

В ночь на 4 апреля Россия полностью прекратит авиасообщение с другими странами. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на несколько источников сегодня, 3 апреля. Также эту информацию подтвердили источники РБК в "крупнейшей авиакомпании". По данным собеседников, речь идёт о полном прекращении авиационного сообщения — это касается рейсов, которые вывозили россиян из-за границы.

Как ранее отмечали в Министерстве иностранных дел РФ, за границей до сих пор остаются россияне. По данным МИДа, желание вернуться домой было по меньшей мере у 25 тысяч жителей России.

Росавиация на прошлой неделе сократила до 500 человек в сутки число россиян, которые возвращаются вывозными рейсами. В официальных структурах информацию РБК и "Интерфакса" пока не подтвердили.

Напомним, сегодня стало известно, что вывезенных из Таиланда новосибирцев отпустят домой из обсерватора.