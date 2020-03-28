РЖД отменяет поезда из Новосибирска: полный список маршрутов

сегодня 15:29 Поделиться

Фото с сайта РЖД

С 7 апреля РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования; в их число вошли шесть маршрутов в Новосибирск и из него.

РЖД отменяет 53 направления поездов дальнего следования из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сказано на официальном сайте организации сегодня, 3 апреля. По данным РЖД, отмена маршрутов начнётся с 7 апреля – в их число вошли шесть поездов из Новосибирска и обратно:

Омск – Новосибирск «Иртыш»

Временно сокращена периодичность курсирования. Поезд будет отправляться из Омска с 7 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Новосибирска с 8 апреля по понедельникам, средам и пятницам.

Красноярск – Новосибирск

Отменяется из Красноярска с 9 апреля, из Новосибирска с 10 апреля.

Новосибирск – Белгород

Временно сокращена периодичность курсирования. Поезд будет отправляться по нечётным дням: из Новосибирска ­– с 11 июня, из Белгорода ­– с 15 июня. Для поездов, отправляющихся из Новосибирска и Белгорода после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от/до станций, расположенных на территории Казахстана.

Новосибирск – Томск

Отменяется из Новосибирска с 8 апреля, из Томска – с 9 апреля.

Абакан – Новосибирск

Отменяется из Новосибирска с 8 апреля по чётным дням, из Абакана – с 10 апреля по чётным дням.

Бийск – Новосибирск

Отменяются с 17 марта.

Полный список всех отменённых маршрутов по стране можно посмотреть на сайте РЖД.

Напомним, сегодня в России количество заражённых коронавирусом превысило 4 тысячи человек.