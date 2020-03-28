Скорый поезд Новосибирск – Новокузнецк отменили из-за коронавируса

сегодня 12:04 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Добраться из Новосибирска в Новокузнецк стало сложнее; отменён скоростной поезд.

С 3 апреля отменено движение скоростного поезда Новосибирск – Новокузнецк. Приостановка движения состава связана с тем, что Кузбасс ввёл режим повышенной готовности по распространению коронавируса и приостановил прибытие в регион пассажирского транспорта из соседних областей, где есть случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает «Кузбасс пригород», сдать купленные билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов.

Когда будет восстановлено движение поезда, не сообщается.

Напомним, из-за отмены автобусного сообщения между Новосибирском и Кемеровской областью жители Кузбасса застряли на новосибирском автовокзале.