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«Снова в заплыв»: в городе Оби нечем откачивать воду из затопленного тоннеля

сегодня 17:15

Фото со страницы "Город Обь Онлан" в социальной сети "ВКонтакте"

В городе Оби обострилась давняя проблема; воду из затопленных тоннелей нечем откачивать.

Жители города Оби снова готовятся идти в заплыв. Каждую весну тоннели под трассой Новосибирск – аэропорт Толмачёво, которые соединяют три микрорайона города, затапливают талые воды. В этом году первые жалобы люди начали выкладывать в сеть уже 16 марта.

Надежда была на то, что дорожники, которые обслуживают переходные сооружения, будут планомерно откачивать воду. Но тут неприятное извести.

«3 апреля 2020г. на подземном пешеходном переходе расположенном в городе Обь, остановочный пункт Октябрьский, зафиксирован факт кражи питающего кабеля дренажного насоса. Указанные дренажные насосы работают в круглосуточном режиме в целях снижения уровня воды в подземном переходе. Неоднократные факты вандализма в подземных пешеходных переходах на территории г.Обь, связанных с хищением питающих кабелей приводят к ухудшению условий безопасности пешеходов, особенно в темное время суток», — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Конечно, дорожники обратились к правоохранителям. Но пока новые насосы не куплены. Вода тем временем все прочнее обосновывается в тоннелях. Жители города уже достают болотные сапоги.

Именно в этих тоннелях жители Оби сняли ролик «Веницианский карнавал», которых прославил маленький город далеко за пределами большой России.

Напомним, летом 2019 года тоннели в Оби затопили проливные дожди.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирская область
город Обь
подтопления
кража
тоннель

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