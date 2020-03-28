Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию

вчера 21:51 Поделиться

Фото pixabay.com

Москва стала лидером среди городов миллионников по числу самоизолированных; Новосибирск в конце списка.

Сразу три сибирских города оказались в конце рейтинга по самоизоляции населения. Рейтинг составила исследовательская служба Яндекса.

Новосибирск, Омск и Красноярск на не рабочей неделе показали самый высокий балл присутствия людей на улицах – 2,2 – 2,2 и 2,1 – соответственно.

Самый высокий балл – 5 достигается в городах миллионниках ночью, когда закрыты все увеселительные заведения и людям остаётся только спать.

Выше всех сознательность на этой неделе была у москвичей. Яндекс оценил передвижения по городу в дневное время в 3 балла.

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ ПО ПРИРОСТУ УРОВНЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Москва 3

Нижний Новгород 2,8

Санкт-Петербург 2,7

Краснодар 2,7

Ростов-на-Дону 2,7

Казань 2,7

Пермь 2,5

Екатеринбург 2,5

Самара 2,4

Челябинск 2,4

Уфа 2,4

Воронеж 2,4

Волгоград 2,2

Новосибирск 2,2

Омск 2,2

Красноярск 2,1.

«По многим признакам можно сказать, что всё больше россиян остаются дома. Например, во всех городах-миллионниках дороги стали сильно свободнее. Самое резкое падение уровня пробок произошло в Москве — в этот четверг он ни разу за день не поднялся до 1 балла и в среднем был почти на 4,5 балла ниже, чем в позапрошлый четверг. На втором месте Воронеж, где зафиксировано снижение уровня пробок на 2,5 балла, на третьем Новосибирск — там разница составила 2,4 балла», — говорится в сообщении Яндекса.

Напомним, по данным московского правительства за первые нерабочие дни из Москвы уехали около миллиона человек.