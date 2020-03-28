Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию

вчера 21:51

Фото pixabay.com

Москва стала лидером среди городов миллионников по числу самоизолированных; Новосибирск в конце списка.

Сразу три сибирских города оказались в конце рейтинга по самоизоляции населения. Рейтинг составила исследовательская служба Яндекса.

Новосибирск, Омск и Красноярск на не рабочей неделе показали самый высокий балл присутствия людей на улицах – 2,2 – 2,2 и 2,1 – соответственно.

Самый высокий балл – 5 достигается в городах миллионниках ночью, когда закрыты все увеселительные заведения и людям остаётся только спать.

Выше всех сознательность на этой неделе была у москвичей. Яндекс оценил передвижения по городу в дневное время в 3 балла.

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ ПО ПРИРОСТУ УРОВНЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Москва 3

Нижний Новгород 2,8

Санкт-Петербург 2,7

Краснодар 2,7

Ростов-на-Дону 2,7

Казань 2,7

Пермь 2,5

Екатеринбург 2,5

Самара 2,4

Челябинск 2,4

Уфа 2,4

Воронеж 2,4

Волгоград 2,2

Новосибирск 2,2

Омск 2,2

Красноярск 2,1.

«По многим признакам можно сказать, что всё больше россиян остаются дома. Например, во всех городах-миллионниках дороги стали сильно свободнее. Самое резкое падение уровня пробок произошло в Москве — в этот четверг он ни разу за день не поднялся до 1 балла и в среднем был почти на 4,5 балла ниже, чем в позапрошлый четверг. На втором месте Воронеж, где зафиксировано снижение уровня пробок на 2,5 балла, на третьем Новосибирск — там разница составила 2,4 балла», — говорится в сообщении Яндекса.

Напомним, по данным московского правительства за первые нерабочие дни из Москвы уехали около миллиона человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

рейтинги
Новосибирск
самоизоляция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261571
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
114346
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
97741
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92085
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
84629
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
82004
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78783
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба