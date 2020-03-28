Таксист сбежал с домашнего карантина на работу в Омске

вчера 18:28 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Прилетевший с отдыха в Таиланде таксист решил выйти на работу до окончания карантина; мужчину отправили на самоизоляцию.

В Омске поймали таксиста, который сбежал из карантина после поездки за границу. Мужчина работал, несмотря на предписание Роспотребнадзора, сообщается в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Историю в соцсетях рассказал знакомый пассажира, который ехал с таксистом.

«Сегодня сотрудник фирмы, где я работаю, ехал на работу на такси. Машину остановил патруль ДПС, проверили разрешение на передвижения. У сотрудника была бумага с места работы, а вот таксист, оказалось, должен был сидеть на карантине по предписанию Роспотребнадзора. Теперь сотрудник отправлен на карантин», – сообщил житель Омска.

Мужчина был возмущён поведением таксиста, нарушившего условия карантина.

«Надеюсь, таксист получит штраф в 15 тысяч, а если ещё и заразил человека, то и 2 года карантина в местах не столь отдалённых. Когда эти люди поймут, что из-за них сейчас страна в таком месте? Ну прилетели из Таиланда, сидите дома 14 дней. Деньги на отдых были, не помрёт», – считает житель Омска.

Официальные источники информацию пока не подтвердили.

Напомним, 3 апреля власти Омской области приняли решение, что самоизоляция в регионе закончится раньше 30 апреля.