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Треть новосибирцев поддерживают введение более жёстких мер в борьбе с коронавирусом

сегодня 17:45

Фото Алексея Чистякова

Власти Новосибирска спросили жителей об их отношении к режиму самоизоляции из-за коронавируса; многие горожане высказались «за» введение ещё более жёстких мер.

Почти треть жителей Новосибирска поддерживают введение более жёстких мер из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса, стартовавшего 3 апреля на сайте мэрии сибирской столицы.

Власти поинтересовались у жителей, насколько, на их взгляд, оправданны действующие в регионе меры, включая режим самоизоляции и карантин для прилетающих в область пассажиров.

Почти 36 % участников опроса выбрали вариант «совершенно оправданны», ещё 31 % новосибирцев считают, что «необходимы ещё более жёсткие ограничения». Чрезмерными считают действующие ограничения 20 % опрошенных.

Напомним, 3 марта мэрия Новосибирска запустила опрос об отношении жителей к режиму самоизоляции из-за коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

опрос
Новосибирск
коронавирус

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