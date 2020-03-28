Третий за сутки губернатор ушёл в отставку в России

сегодня 07:41 Поделиться

Фото ОК,ру

Глава Камчатского края стал третьим губернатором, кто ушёл в отставку за прошедшие сутки; до него пост покинули глава Архангельской области и Республики Коми.

За прошедшие сутки три губернатора в России подали в отставку. Сначала ушёл глава Архангельской области, следом губернатор Республики Коми. Третьим стал глава Камчатского края. О его решении сообщила пресс-служба правительства края.

Во всех трёх случаях прослеживается «коронавирусный» след. Глава Коми, например, подал заявление заражения коронавирусом 55 пациентов одной больницы.

К главе Камчатки претензии высказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при полпреде ДФО в Москве. «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему», — приводятся слова Поповой в сообщении пресс-службы полпредства.

Заболевших COVID-19 в регионе не выявлено.

Напомним, 2 апреля из-за угрозы распространения коронавируса президент объявил в России нерабочие дни до 30 апреля.