Третий за сутки губернатор ушёл в отставку в России
Фото ОК,ру
Глава Камчатского края стал третьим губернатором, кто ушёл в отставку за прошедшие сутки; до него пост покинули глава Архангельской области и Республики Коми.
За прошедшие сутки три губернатора в России подали в отставку. Сначала ушёл глава Архангельской области, следом губернатор Республики Коми. Третьим стал глава Камчатского края. О его решении сообщила пресс-служба правительства края.
Во всех трёх случаях прослеживается «коронавирусный» след. Глава Коми, например, подал заявление заражения коронавирусом 55 пациентов одной больницы.
К главе Камчатки претензии высказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при полпреде ДФО в Москве. «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему», — приводятся слова Поповой в сообщении пресс-службы полпредства.
Заболевших COVID-19 в регионе не выявлено.
Напомним, 2 апреля из-за угрозы распространения коронавируса президент объявил в России нерабочие дни до 30 апреля.
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