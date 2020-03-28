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Три тысячи сибиряков закроют в обсерваторы в Новосибирске

сегодня 07:56

Фото с сайта аэропорта Толмачёво

В ближайшие дни из-за границы в Новосибирск должны прибыть около трёх тысяч туристов; все они будут помещены в специально обустроенные обсерваторы.

Власти Новосибирской области принимают жёсткие меры чтобы не допустить массового заражения населения коронавирусной инфекцией. Для этого в регионе открываются обсерваторы для прибывающих из-за границы туристов.

Накануне в Толмачёва прилетели 170 сибиряков, которые отдыхали в Таиланде. Среди них не только новосибирцы, но и жители соседних регионов. Все они помещены на 14-дневный карантин.

По данным оперативного штаба, в ближайшие дни в Новосибирск должны прилететь около трёх тысяч человек, остающихся сейчас за границей России.

Напомним, четырёх туристов, прилетевших из Таиланда, в обсерваторы поместили по решению суда.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Таиланд
коронавирус
Новосибирск
обсерватор

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