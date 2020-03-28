Учёные в Сибири нашли способ сделать защитные маски более эффективными

сегодня 08:15 Поделиться

Фото pixabay.com

Учёные из Томска открыли способ продлить срок службы защитных масок; защитные свойства сохраняются несколько дней.

Специалисты Томского политехнического университета нашли новый способ, как сделать защитные маски более эффективными и долговечными. Об этом сообщает агентство ФАН.

Учёные предложили обрабатывать защитные маски раствором с наночастицами серебра. Речь идет о препарате «Арговит», который был разработан томскими специалистами совместно с учеными из Новосибирска и Национального автономного университета Мексики.

«Это 20-процентный раствор комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами», – говорится в сообщении на сайте ТПУ.

Эксперты советуют пропитывать фильтрующий элемент масок раствором «Арговита», разбавленным до терапевтических концентраций (1–2%). В результате защитные свойства масок или респираторов сохранятся несколько дней. Более того, противовирусная защита станет сильнее.

Напомним, в Новосибирске педагоги колледжа лёгкой промышленности шьют маски для нужд области.