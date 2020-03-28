Улицы Новосибирска начали обрабатывать раствором против коронавируса

сегодня 17:37 Поделиться

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20 поливомоечных машин разбрызгивают по Новосибирску дезинфицирующее средство; в первую очередь обрабатывают площадки перед самыми посещаемыми объектами.

Обработка территорий Новосибирска специальным раствором в целях дезинфекции началась 3 апреля в Новосибирске. Раствор состоит из воды и хлорсодержащих таблеток, рассказали в пресс-центре мэрии.

В приоритете – площадки перед самыми посещаемыми объектами. Это входы в крупные торговые центры, в которых ещё работают продуктовые магазины, городские социальные продовольственные ярмарки, административные здания организаций, продолжающих работу в соответствии с указом президента, входы в метро и в подземные переходы.

Обеззараживанием занимаются сотрудники дорожно-эксплуатационных учреждений с ранцевыми распылителями и 20 единиц техники: КамАЗы, пылесосы Karcher, вакуумно-подметальные машины. Соответствующее поручение городским службам дал мэр Новосибирска.

«Раствор, которым будут обрабатывать территории, состоит из воды и хлорсодержащих таблеток. Он абсолютно безопасен и обычно применяется при ежедневной обработке наземного общественного транспорта и в метрополитене в соответствии с порядком дезинфекции мест массового пребывания людей», – пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Кстати, днём ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что стартовала и обычная весенняя уборка города. Для этих целей задействовали 90 спецмашин. 2 апреля они отмывали от грязи проезжую часть, тротуары, остановочные павильоны и ограждения.

«Установились благоприятные погодные условия, положительные дневные температуры – самое время приступить к уборке улиц, тротуаров, которые, безусловно, пострадали от снега, перепада температур, смесей, используемых в зимнее время. Сегодня на дорогах мало машин, мало пешеходов – уборочная техника никому не помешает. Следует использовать каждый погожий день, чтобы привести наш город в порядок», – цитирует пресс-служба слова мэра Анатолия Локтя.

Напомним, в начале апреля сидящим на карантине новосибирцам предложили придумать арт-объекты для украшения города.