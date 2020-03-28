"В первую очередь оставайтесь дома": выборгский врач посоветовал не верить в мифы о коронавирусе

сегодня 00:12 Поделиться

Скриншот из видео во "ВКонтакте"

Заведующий отделением скорой помощи в Выборге присоединился к флешмобу #доктор_говори; он советует людям не бояться из-за незначительных симптомов.

Заведующий скорой помощи Выборгского района Олег Рощупкин стал участником флешмоба #доктор_говори, который начала его коллега Виктора Шутова. Об этом сообщает издание Online47 сегодня, 2 апреля. По словам медика, гражданам не стоит переживать из-за первичных симптомов ОРВИ.

«Очень много вопросов, что делать с температурой 37 и выше. Даже в условиях пандемии с такой температурой не надо никуда бежать и ничего бояться. Сидите дома, никуда не ходите, перестаньте контактировать со всеми. Если чувствуете ухудшения здоровья, то сразу вызывайте врача. Приедут и решат, что делать дальше», – рассказал глава скорой помощи.

Как говорит Олег Рощупкин, признаки ОРВИ не обязательно указывают на наличие коронавирусной инфекции. Он отмечает, что сезонные заболевания всё ещё активны. Однако в любом случае необходимо исключить все контакты с людьми и соблюдать правила гигиены.

«В первую очередь оставайтесь дома, это самое главное, что вас обезопасит вас ваших близких и родственников. Если куда-то выходите, используйте средства защиты. Можете ее сшить, не можете – наденьте шарфик. Не подносите руки к лицу, мойте руки с мылом. Оставайтесь дома, не ходите на улицу», – подытожил Олег Рощупкин.

Как сообщает Online47, флешмоб начала фельдшер из Выборга Виктория Шутова — она записала видеоролик, который набрал уже больше 6 миллионов просмотров в социальных сетях.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России превысило 3,5 тысячи человек.