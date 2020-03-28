В России выявили 601 новый случай коронавируса

сегодня 14:36 Поделиться

Количество заражённых коронавирусом в России превысило 4 тысячи человек; за сутки выявили больше 600 новых случаев.

За прошедшие сутки в России выявили 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил оперативный штаб. Общее количество больных в стране достигло 4149 человек. За всё время в России погибли 34 человека – за сутки подтвердились четыре летальных исхода. Вирус за сутки выявили в 32 регионах.