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Вернувшихся из Москвы и Питера новосибирцев отправят на двухнедельный карантин

сегодня 16:47

Фото с сайта pixabay.com

Провести 14 дней на домашнем режиме теперь обязаны не только те граждане, которые вернулись из-за рубежа; новосибирцев, побывавших в Москве и Санкт-Петербурге, тоже отправят на самоизоляцию.

Правительство Новосибирской области ввело режим обязательной 14-дневной домашней самоизоляции для тех, кто прибывает на территорию региона из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в этих субъектах, – сообщили в региональном оперативном штабе.

В Москве сегодня подтверждено уже 2923 случая заражения. В Московской области – 211, в Санкт-Петербурге – 156.

В оперштабе региона отметили, что за всеми прибывшими будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа.

«Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия», – уточнили специалисты.

Напомним, 3 апреля в России зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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