Волосы отрастут до плеч: в Новосибирске из-за коронавируса закрыли парикмахерские и теперь негде постричься

сегодня 17:43 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, Сиб.фм

В Новосибирской области действует режим самоизоляции; целые сектора сферы обслуживания остались без клиентов.

Из-за строгих санитарных мер и вынужденных выходных в Новосибирске закрыты все парикмахерские. В связи с распространением коронавируса закрыты и маленькие уютные салоны возле дома, и сетевые организации.

Объявления о том, что парикмахерская не работает, размещены на входных дверях, за которыми не видно ни души. Во многие невозможно даже позвонить, телефонные трубки никто не берёт. На страницах салонов красоты в социальных сетях сообщается о карантине.

Одни пишут лаконично: «Дорогие наши клиенты! В связи со сложившейся обстановкой вокруг коронавируса мы закрываемся на карантин до 5 апреля!».

Другие делают огромные посты:

«Уважаемые гости и друзья. Вчера вечером (27 марта, – Сиб.фм) мы приняли коллективное решение закрыться с 28 марта до 5 апреля. Это сделано на основании рекомендаций президента РФ и губернатора НСО.

Но в первую очередь мы решили, что не можем иначе. Мы не хотим подвергать опасности ваше здоровье, наше здоровье и здоровье всех близких.

Мы хотим, чтобы всё это скорей закончилось. И если есть шанс, что такие меры помогут – то его нужно использовать. Берегите себя и близких. Подумайте об окружающих. Всё это пройдет. А наши двери будут снова открыты для всех».

По звонку корреспондента Сиб.фм телефонную трубку подняли только в одном салоне. Хозяйка сообщила, что они не работают уже почти неделю, и когда откроются – не знают. И предложила либо ждать окончания каникул и отрастить волосы, либо в домашних условиях побриться налысо.

«Всё равно же никуда не ходите, дома сидите. Поэтому на вашу причёску и смотреть никто не будет», – грустно пошутила она.

Женщина отметила, что надеется только на то, что строгие профилактические меры помогут в короткие сроки остановить распространение коронавируса, а после этого парикмахерские снова откроются.

Напомним, 2 апреля Сиб.фм рассказал, как выживают новосибирские пекарни.