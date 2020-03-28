«Я верю, что это просто ОРВИ»: журналистка из Перми умирала от коронавируса на глазах у подписчиков в Facebook

сегодня 13:57 Поделиться

Фото со страницы Анастасии Петровой в Facebook

31 марта в пермской больнице от коронавируса скончалась главный редактор издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова; о своём самочувствии мать двоих сыновей почти до последнего рассказывала на личной странице в Facebook.

Молодая мама двоих сыновей, главред пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова умирала, можно сказать, на глазах у сотен людей. Кроме медиков за состоянием журналистки наблюдали её многочисленные подписчики в Facebook. При этом и сама женщина, и её друзья из интернет-пространства были уверены, что «это просто ОРВИ».

Сегодня, спустя несколько дней после гибели Петровой, каждая её публикация прочитывается иначе. Ещё 21 марта она жалуется на тяготы карантина и шутит о том, что мамочкам, безвылазно сидящим дома с детьми, нужно выдавать успокоительное. 23-го признаётся, что контактировала с прилетевшими из-за рубежа. А уже 24-го, попав в больницу, начинает откровенно паниковать: «когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа – это вообще-то очень страшно».

Последняя публикация на странице журналистки датирована как раз 24 марта. Анастасия умерла 31-го. Что происходило с женщиной на протяжении недели, нетрудно догадаться. Врачи бились за её жизнь, но спасти не смогли.

Сейчас коллеги по цеху собирают деньги, чтобы хоть как-то помочь семье погибшей Анастасии Петровой – сыновей она растила одна. Одновременно подписчики умерший женщины делают сотни перепостов её записей на Facebook. Возможно, мысли и тревоги журналистки из Перми помогут кому-то не пропустить страшные симптомы.

21 марта Анастасия Петрова ещё знать не знала, что коронавирус – это не только слово, которое через несколько лет окажется в одном ряду с «талонами» и «дефолтом», но и болезнь, которая прервёт её жизнь.

«Я вот думаю, что лет через цать дети мои дорогие слова "карантин" и "коронавирус" будут воспринимать примерно как я "талоны" или "дефолт". Смутно помнить, романтизировать и вставлять в легенды о том, как хорошо жилось в России двадцатых...»





23 марта у главреда, которая сама себя называла «пафосной лентяйкой», должен был быть первый день отпуска. Вместо этого случился больничный.

«Ночью резко поднялась температура, с утра к ней впридачу пришли боль в горле и жесткий кашель.

Вызвала врача, отчиталась о контактах с прибывшими из-за рубежа (у меня их три, но все прилетели больше чем 14 дней назад), выслушала "ох, черт..." от диспетчера. Жду врача.

Плацебо дня — мерить температуру каждые двадцать минут. Если долго смотреть на градусник и выпить парацетамол (по рекомендациям ВОЗ я поменяла на него привычный ибупрофен), то можно увидеть, как она с 38.4 опускается до 37.3.