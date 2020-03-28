Заражённая коронавирусом сибирячка родила ребёнка: известны результаты анализа младенца

сегодня 13:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Барнаула родила ребёнка, а на следующий день у неё выявили коронавирус; сегодня врачи огласили диагноз новорождённого.

У ребёнка, родившегося от заражённой коронавирусной инфекции женщины в Барнауле, не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову сегодня, 2 апреля. По её словам, медики пришли к такому выводу после первичных анализов.

«Ребёнок находится в реанимационном блоке. Результаты теста мы получили, он отрицательный. На десятый день тест будет взят повторно», – заявила она.

Как ранее сообщал Сиб.фм, жительница Барнаула 2 апреля родила ребёнка, а на следующий день у неё выявили COVID-19. Роженицу и младенца в тот же день разлучили для безопасности малыша. Сейчас женщина в удовлетворительном состоянии в инфекционной больнице.

По данным на 3 апреля, в Алтайском крае подтверждёно четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, накануне стало известно, что личные данные первой заражённой коронавирусом жительницы Барнаула утекли в сеть.