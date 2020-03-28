«100 тысяч рублей всем гражданам РФ»: в сети набирает популярность петиция к правительству России

сегодня 19:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Автор петиции Ольга Шарапова считает, что без помощи государства семьям просто не выжить; её обращение подписали уже более 1,4 миллиона человек.

Неофициальная петиция на платформе «Вконтакте» оказалась близка и понятна сотням тысяч россиян. В обращении говорится, что все жители России вне зависимости от социального статуса, возраста и пола столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса. Семьи с детьми, кредитами и на съёмном жилье оказались на грани выживания. И 100 тысяч рублей — это та сумма, которая позволить спокойно пережить месяц, оплатив все платежи, и иметь средства для покупки продуктов.

«Петиция не официальная, это просто приложение в ВК, опрос, создана привлечь внимание к проблеме, для того, чтобы было понятно, насколько много человек нуждаются в помощи. Судьбы реальных людей, у которых завтра-послезавтра закончится еда, или уже закончилась. Смысл в том, что материальная помощь может помочь в данной ситуации 70% населения. Ещё два смысла — во взаимовыручке и взаимопомощи», — говорит Ольга.

Шарапова создала также группу взаимовыручки и взаимопомощи всем, кто пострадал от ситуации с коронавирусной инфекцией. Там она размещает посты с просьбой о помощи от людей по всей России. И проблема чаще всего одна — крайняя нехватка денег из-за потери работы в пандемию.

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