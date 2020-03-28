Девять человек умерли в России от коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России от коронавируса умерли девять человек; заражение выявлено у 582 новых пациентов.
О девяти летальных исходах пациентов с подтверждённым коронавирусом сообщил оперативный штаб 4 апреля. Диагноз поставлен ещё 582 новым больным.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах.
За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
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