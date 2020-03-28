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Девять человек умерли в России от коронавируса за сутки

сегодня 15:26

ФОТО PIXABAY.COM

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли девять человек; заражение выявлено у 582 новых пациентов.

О девяти летальных исходах пациентов с подтверждённым коронавирусом сообщил оперативный штаб 4 апреля. Диагноз поставлен ещё 582 новым больным.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах.

За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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