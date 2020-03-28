"Если бы мне предложили эвтаназию, я бы согласилась": что чувствуют больные коронавирусом
Количество больных коронавирусом в мире превысило 111 тысяч человек; многие пациенты больниц рассказывают о своём самочувствии в соцсетях.
По данным СМИ, около 80% заразившихся коронавирусом переживают болезнь довольно легко. Однако достаточно и тех пациентов, которые из-за COVID-19 оказались на грани смерти. "Газета ру" собрала самые жуткие истории людей, рассказывавших о своей борьбе с вирусом в соцсетях.
"Совсем недавно мне было так плохо. Если бы тогда мне предложили эвтаназию, я бы согласилась. Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила", — рассказала на своей странице в Facebook жительница английского графства Линкольншир Шэрон Кук. 23 марта у неё диагностировали коронавирус, после чего сразу изолировали в госпитале. Там состояние женщины начало ухудшаться с каждым днём.
Она подчеркнула, что коронавирусная инфекция совсем не похожа на обычное ОРВИ.
«Даже если вы в слабой форме перенесете эту инфекцию, она заставит вас помучиться», — сказала пациентка и призвала всех соблюдать режим самоизоляции.
Тяжело пришлось и 39-летней жительнице Лондона Таре Джейн Лэнгстон — она записала ролик о своем самочувствии из реанимации.
«Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова», - описала самочувствие пациентка.
19 марта 39-летний британец, подписанный в Twitter как Джастин, пожаловался, что ему очень больно дышать.
"Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон", — цитирует мужчину "Газета.ру". Джастин заявил, что COVID-19 совсем не похож на грипп. Главным отличием он назвал острую боль в легких, которую можно сравнить с неприятными ощущениями от вдыхания ледяного воздуха.
Напомним, в апреле российские медики смогут выявлять коронавирус за 30 минут с помощью специальных тест-систем.
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