"Если бы мне предложили эвтаназию, я бы согласилась": что чувствуют больные коронавирусом

сегодня 16:16 Поделиться

Количество больных коронавирусом в мире превысило 111 тысяч человек; многие пациенты больниц рассказывают о своём самочувствии в соцсетях.

По данным СМИ, около 80% заразившихся коронавирусом переживают болезнь довольно легко. Однако достаточно и тех пациентов, которые из-за COVID-19 оказались на грани смерти. "Газета ру" собрала самые жуткие истории людей, рассказывавших о своей борьбе с вирусом в соцсетях.

"Совсем недавно мне было так плохо. Если бы тогда мне предложили эвтаназию, я бы согласилась. Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила", — рассказала на своей странице в Facebook жительница английского графства Линкольншир Шэрон Кук. 23 марта у неё диагностировали коронавирус, после чего сразу изолировали в госпитале. Там состояние женщины начало ухудшаться с каждым днём.

Она подчеркнула, что коронавирусная инфекция совсем не похожа на обычное ОРВИ.

«Даже если вы в слабой форме перенесете эту инфекцию, она заставит вас помучиться», — сказала пациентка и призвала всех соблюдать режим самоизоляции.

Тяжело пришлось и 39-летней жительнице Лондона Таре Джейн Лэнгстон — она записала ролик о своем самочувствии из реанимации.

«Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова», - описала самочувствие пациентка.

19 марта 39-летний британец, подписанный в Twitter как Джастин, пожаловался, что ему очень больно дышать.

"Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон", — цитирует мужчину "Газета.ру". Джастин заявил, что COVID-19 совсем не похож на грипп. Главным отличием он назвал острую боль в легких, которую можно сравнить с неприятными ощущениями от вдыхания ледяного воздуха.

Напомним, в апреле российские медики смогут выявлять коронавирус за 30 минут с помощью специальных тест-систем.