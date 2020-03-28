Есть погибшие: взрыв газа разрушил несколько этажей в пятиэтажке под Москвой
Фото из тг-канала Mash
Взрыв прогремел в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево; по предварительным данным, есть погибшие.
Взрыв, предположительно, баллона с бытовым газом разрушил 4 апреля несколько этажей пятиэтажки в Орехово-Зуево. СМИ сообщают о нескольких погибших на нижних этажах дома.
По данным тг-канала Mash, пострадали, как минимум, четыре человека.
Известно, что в результате ЧП почти полностью обрушился подъезд. На месте спасатели занимаются разбором завалов.
Подробности выясняются.
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