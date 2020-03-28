Есть погибшие: взрыв газа разрушил несколько этажей в пятиэтажке под Москвой

сегодня 17:52 Поделиться

Фото из тг-канала Mash

Взрыв прогремел в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево; по предварительным данным, есть погибшие.

Взрыв, предположительно, баллона с бытовым газом разрушил 4 апреля несколько этажей пятиэтажки в Орехово-Зуево. СМИ сообщают о нескольких погибших на нижних этажах дома.

По данным тг-канала Mash, пострадали, как минимум, четыре человека.

Известно, что в результате ЧП почти полностью обрушился подъезд. На месте спасатели занимаются разбором завалов.

Подробности выясняются.