Фальстарт Боровского: мэр сибирского города отменил и снова ввёл карантин из-за коронавируса

сегодня 16:37 Поделиться

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Мэр Саянска Иркутской области 3 апреля разрешил открыть рестораны и фитнес-клубы в городе; на следующий день градоначальник скорректировал своё же постановление и попросил бизнес ещё потерпеть.

Жители иркутского Саянска недолго радовались сообщению властей о возобновлении работы общепита и других объектов сферы услуг в городе. 3 апреля мэр Олег Боровский разрешил ресторанам и фитнес-клубам обслуживать клиентов, а уже сегодня, 4 апреля, получив рекомендацию не расслабляться, вернул все действовавшие запреты.

Как сообщается на сайте мэрии Саянска, накануне городской глава подписал постановление о том, что с 6 по 30 апреля объекты общепита могут вернуться к работе, но при этом должны закрываться не позднее 23:00 часов и не обслуживать одновременно более 30 человек.

Салонам красоты, парикмахерским, косметическим и СПА-салонам, а также баням мэр разрешил принимать посетителей до 21 часа. Объектам розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости – до 18:00 часов.

"Обслуживающий персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводить дезобработку помещений и постоянную обработку дезинфицирующим раствором поверхностей", — говорилось в постановлении.

Своё решение о снятии запретов Боровский объяснил тем, что он сам вышел из среды предпринимателей и понимает, как нелегко сейчас приходится бизнесу.

"Длительный простой нанесёт урон вашей деятельности, который потом будет трудно восстановить. Если не будут работать магазины промтоваров, предприятия общепита, обслуживающей сферы, нелегко придётся и жителям города. Ко мне поступило много обращений от предпринимателей, все они говорят о том, что обязуются соблюдать строгий режим дезинфекции, организовать работу в масках, перчатках. Поэтому беру на себя ответственность и верю в то, что вы будете работать на благо наших горожан", — завил 3 апреля мэр Саянска.

Однако уже 4 апреля ситуация поменялась на 180 градусов — ресторанам вновь поручено работать только в режиме "на вынос".

Как выяснилось, к Боровскому обратились мэры других муниципалитетов Иркутской области – они попросили Саянск поддержать консолидированную позицию и пока не открывать общепит.

"Эта позиция объясняется тем, что к нам могут приехать жители других территорий. Случай с «гостями» у нас уже был – молодые люди из поселка Залари, приехав в Саянск, распивали на улице спиртное. Полиция приняла к ним соответствующие меры", — сказал мэр.

Он поблагодарил предпринимателей за понимание и попросил направить все силы на то, чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию в городе. Там не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, 4 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил до 30 апреля действие режима самоизоляции в регионе.