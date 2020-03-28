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Форму пропуска для перемещения по Новосибирску во время эпидемии коронавируса утвердили власти

сегодня 16:22

Фото Алексея Чистякова

Форму справки, которую нужно иметь при себе продолжающим работать жителям, утвердило правительство Новосибирской области; документ выдаётся людям, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным.

Власти Новосибирской области утвердили форму справки для свободного перемещения по территории людям, которые, несмотря на действующий режим самоизоляции, должны продолжать работать. Об этом 4 апреля сообщили в региональном правительстве.

Там уточнили, что справку сотрудникам будут выдавать руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена даже на период нерабочих дней.

"Справка выдаётся работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя)", — сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, 4 апреля губернатор Андрей Травников продлил действие режима самоизоляции в Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус

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