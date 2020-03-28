Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса

сегодня 17:27 Поделиться

Фото со страницы Сергея Цивилёва в instagram

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.

В случае сохранения в Кемеровской области стабильной эпидемиологической ситуации, ограничения из-за коронавируса постепенно будут сниматься. Об этом глава Кузбасса Сергей Цивилёв написал в своём тг-канале.

"На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Кузбассе стабильная. Если она будет оставаться такой в течение следующей недели, мы поступательно будем отменять ограничения — и в части работы магазинов, и в части режима работы транспорта", — сообщил он.

Также губернатор отметил, что только отсутствие новых случаев заражения могут стать основанием для снятия ограничений.

"Подчеркну — только при условии отсутствия новых случаев заражения. Здоровье людей должно быть на первом месте. Поэтому в случае ухудшения ситуации ограничительные меры отменены не будут", — написал Цивилёв.

Напомним, 4 апреля мэру Саянска после объявленной отмены карантина пришлось вновь просить предприятия закрыться.