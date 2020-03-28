Как будут работать банки до 30 апреля - объяснили в ЦБ

сегодня 07:47 Поделиться

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Центробанк отреагировал на новые сроки режима нерабочих дней; банки будут обязаны проводить самые важные операции через интернет или обеспечивать безопасность в офисах.

Банкам необходимо перевести все критически важные операции на удалённый режим. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление Центробанка. По данным ЦБ, при невозможность оказания услуг онлайн банки должны обеспечить максимальную безопасность в помещениях.

Таким образом, Центробанк изменил рабочий график с обычного на аналогичный новогодним праздничным дням.

"В апреле смогут банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, страховые организации (обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности), а также биржевую инфраструктуру (биржи, клиринговые организации, депозитарии и профессиональных участников рынка)", — сообщает "Интерфакс".

Банкам рекомендовано оставить в офисах минимум сотрудников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса, кроме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, добавил ЦБ.

Подобные меры связаны с указом президента Владимира Путина, который он подписал 2 апреля. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля. Ранее он выступил с обращением к нации, после которого была объявлена нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля.

Напомним, накануне стало известно, что отделения ФНС Новосибирской области перешли на удалённую работу.