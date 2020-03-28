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Как правильно питаться во время самоизоляции - 13 правил ВОЗ

сегодня 13:05

Фото Роспотребнадзор

Во всём мире бушует пандемия коронавирусной инфекции — всё больше городов и стран уходят на самоизоляцию; о том, как правильно питаться в этот период, чтобы себе не навредить, рассказывает ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список правил, которых стоит придерживаться в период самоизоляции. Они размещены на сайте Роспотребнадзора — в перечень входит 13 главных рекомендаций. Вот их полный список:

1. Планируйте покупки – покупайте только необходимое

2. Планируйте использование продуктов – начните со свежих

3. Готовьте дома

4. Пользуйтесь службами доставки еды

5. Следите за размерами порций

6. Соблюдайте правила безопасности при приготовлении пищи

7. Ограничьте потребление соли

8. Ограничьте потребление сахара

9. Ограничьте потребление жиров

10. Потребляйте достаточное количество клетчатки

11. Потребляйте достаточное количество жидкости

12. Избегайте употребления алкоголя или постарайтесь его сократить

13. Собирайтесь за столом всей семьей

Напомним, в начале недели ВОЗ высоко оценила принимаемые в России меры по сдерживанию коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

карантин
ВОЗ

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