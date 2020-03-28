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Как вернуть деньги за билеты авиакомпании "Победа": официальный комментарий

сегодня 00:16

Фото Pixabay

Тысячи россиян осознали, что отпуск придётся отложить на неопределённый срок, и пытаются сдать купленные билеты; одновременно появились и мошенники, которые хотят на них заработать.

Авиакомпания "Победа" сообщила, что в сети начали орудовать мошенники, которые звонят клиентам и просят данные банковских карт для возврата денег за билеты. Как сказано в официальном письме компании, "Победа" не запрашивает у клиентов никаких подобных данных. По словам представителя, вернуть деньги можно только на официальном сайте. Вот подробная инструкция, которую приводят специалисты компании:

- Средства в Личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс Победы
- Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счёт клиента
- Если у клиента нет Личного кабинета, мы сами его создадим и пришлём ссылку на почту, указанную в бронировании

Также сегодня, 4 апреля, "Победа" сообщила, что вернёт деньги всем клиентам после 1 июня 2021 года. До тех пор, сказано в заявлении, средства можно будет потратить на другие билеты.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия прекращает авиасообщение со всеми странами, включая вывозные рейсы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

авиация
Победа

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