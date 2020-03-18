Как выкормить сахарного летающего поссума, рассказали в новосибирском зоопарке

сегодня 18:34 Поделиться

Фото с официальной страницы зоопарка в соцсети "Вконтакте"

Про сумчатого зверька из Австралии в зоопарке не рассказывали ещё ни разу; малыша искусственно выкормили сотрудники.

В коллекции новосибирского зоопарка есть достаточно редкие виды, о которых мало что известно простым посетителям. Сахарный поссум — один из них. Милый сумчатый зверёк с огромными глазами обитает в павильоне "Ночной мир". На его теле есть мембраны, которые помогают животному совершать планирующий полёт.

В феврале этого года сотрудникам зоопарка пришлось взять на искусственное вскармливание малыша поссума, который недавно появился на свет. Самка не смогла кормить детёныша молоком, а он был настолько мал, что поместился бы на детской ладошке.

"В длину он был не более пяти сантиметров. Для такой крохи даже соску не подобрать. Поэтому сначала его кормили через специальную пластиковую пипетку: разовая порция молочной смеси была буквально несколько капель. Сотрудники зоопарка придерживались строгого графика кормления. Для детеныша было устроено специальное теплое укрытие. Оно, конечно, уступает маминой сумке, но там малыш мог чувствовать себя защищенным", — рассказали в зоопарке.

За месяц малыш так подрос, что уже не нуждается в кормлении из бутылочки, а сам может пить молоко из миски. По размерам он уже довольно близок ко взрослым особям, но переводить его в вольер пока не спешат. Ему предстоит ещё какое-то время пожить в комнате молодняка.

Напомним, сотрудники зоопарка выкармливают малыша кинкажу, у которого очень заботливая мама, но у нее нет молока.