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Когда начнутся занятия в школах Новосибирска: "коронавирусные" каникулы подходят к концу

сегодня 18:10

ФОТО PIXABAY.COM

С 6 апреля все школы Новосибирской области перейдут на дистанционное обучение; учащимся малокомплектных сельских школ ходить на уроки разрешено.

Три модели дистанционного преподавания внедрят в Новосибирской области. С 6 апреля школьники продолжат обучение после весенних каникул. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

«Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры или другими способами. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также они могут организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей», – объяснил Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что при использовании электронных платформ во время дистанционного обучения, особенно в первые дни начала занятий, возможны технические перебои связи.

«Все подобные случаи будут отрабатываться в оперативном порядке», – подчеркнул Федорчук.

Напомним, 4 апреля в министерстве просвещения страны заявили о том, что летние каникулы в этом году могут начаться позже обычного.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

каникулы
Новосибирск
дистанционное обучение

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