Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области на 22:00 4 апреля: информация оперативного штаба

вчера 23:03 Поделиться

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Количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе не изменилось; за минувшие сутки ни одного нового случая.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 22:00 4 апреля в регионе зафиксированы десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших за сутки не изменилось. Две пациентки выздоровели и выписаны из больницы.

Под наблюдением медиков находятся 5209 человек. Ещё 3917 жителей области снято с наблюдения — у них не подтвердился коронавирус после контакта с заболевшими или они успешно прошли карантинные 2 недели после возвращения из зарубежных стран. За прошедшие сутки в регионе ОРВИ и гриппом заболели 1494 человека. С ОРВИ и гриппом госпитализировано – 38 человек.

Напомним, десятый случай заражения коронавирусом был подтверждён в Новосибирске 1 апреля: девушка вернулась из путешествия по Европе.