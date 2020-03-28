Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске на 9:00 4 апреля: заявление оперативного штаба

сегодня 10:14 Поделиться

Фото оперативного штаба Новосибирской области

В Новосибирской области сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом; под наблюдением почти 6 тысяч человек.

В Новосибирске по-прежнему 10 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб сегодня, 4 апреля. По состоянию на 9 утра, в городской инфекционной больнице находятся под наблюдением 28 человек. Вот текст заявления штаба:

По данным оперативного штаба на 9 утра 4 апреля в Новосибирской области количество зараженных коронавирусом не изменилось – у 10 человек диагноз подтвержден, две пациентки выздоровели.



В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок, на днях он вернулся из Дубая, у него появились симптомы ОРВИ. Всего в ДГКБ №3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.



В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 4 апреля находятся 28 пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. Включая 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, сегодня в Забайкалье подтвердили первый случай коронавируса.