Количество заражённых коронавирусом в России приближается к 5 тысячам человек: полный список регионов, где выявили заболевших

сегодня 15:33 Поделиться

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В России за сутки подтвердили 582 новых случая заражения коронавирусом; всего инфицированных — более 4700 человек.

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 4731 человек. Как сообщает 4 апреля оперативный штаб, за прошедшие сутки выявили 582 новых случая. Больных обнаружили в 32 регионах РФ.

Москва — 434

Московская область — 49

Санкт-Петербург — 15

Брянская область — 12

Ивановская область — 10

Рязанская область — 6

Ленинградская область — 6

Костромская область — 5

Республика Бурятия — 4

Орловская область — 3

Республика Коми — 3

Чеченская Республика — 3

Кировская область — 3

Челябинская область — 3

Алтайский край — 3

Амурская область — 3

Воронежская область — 2

Тульская область — 2

Ярославская область — 2

Республика Адыгея — 2

Белгородская область — 1

Калужская область — 1

Смоленская область — 1

Тамбовская область — 1

Вологодская область — 1

Республика Северная Осетия — 1

Республика Мордовия — 1

Удмуртская Республика — 1

Курганская область — 1

Свердловская область — 1

Омская область — 1

Сахалинская область — 1.

Напомним, по данным на 4 апреля от коронавируса за сутки умерли девять человек.