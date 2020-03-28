Количество заражённых коронавирусом в России приближается к 5 тысячам человек: полный список регионов, где выявили заболевших
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В России за сутки подтвердили 582 новых случая заражения коронавирусом; всего инфицированных — более 4700 человек.
Количество заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 4731 человек. Как сообщает 4 апреля оперативный штаб, за прошедшие сутки выявили 582 новых случая. Больных обнаружили в 32 регионах РФ.
Москва — 434
Московская область — 49
Санкт-Петербург — 15
Брянская область — 12
Ивановская область — 10
Рязанская область — 6
Ленинградская область — 6
Костромская область — 5
Республика Бурятия — 4
Орловская область — 3
Республика Коми — 3
Чеченская Республика — 3
Кировская область — 3
Челябинская область — 3
Алтайский край — 3
Амурская область — 3
Воронежская область — 2
Тульская область — 2
Ярославская область — 2
Республика Адыгея — 2
Белгородская область — 1
Калужская область — 1
Смоленская область — 1
Тамбовская область — 1
Вологодская область — 1
Республика Северная Осетия — 1
Республика Мордовия — 1
Удмуртская Республика — 1
Курганская область — 1
Свердловская область — 1
Омская область — 1
Сахалинская область — 1.
Напомним, по данным на 4 апреля от коронавируса за сутки умерли девять человек.
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