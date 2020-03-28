Коронавирус подтвердился ещё у 434 москивчей

сегодня 14:52 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

434 человека с положительным тестом на коронавирус выявлены в Москве; накануне появились данные о четырёх умерших в столице пациентах.

В Москве за сутки выявлено 434 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб российской столицы.

Ранее медики сообщили о четырёх умерших от от осложнений на фоне коронавирусной инфекции пациентах. Одному из них было 34 года. Это самый молодой в России человек, скончавшийся от коронавируса.

Штаб отмечает, что у 34-летнего пациента выявили хронический бронхит, проблемы с сердцем и поджелудочной железой. У пациента также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.