Коронавирус: последние новости о распространении заболевания в мире к 4 апреля - испытание вакцины и треск ЕС по швам

сегодня 03:29 Поделиться

Евросоюз может не пережить коронавируса, первые результаты испытаний вакцины, смерть Серджо Росси; коронавирус испытал мир на прочность.

К 4 апреля в мире число зараженных коронавирусом зафиксировано на уровне 1 075 527 человек, что на 60 тысяч больше, чем сутками ранее. Почти 57 тысяч заболевших не справились с вирусом, успешно излечились более 226 тысяч. На первом месте по числу больных и скорости распространения заболевания находятся США, где вирус поразил 265,5 тысячи человек. Смертность для такого уровня патогенности вируса достаточно низкая — 6786 человек. Но и излечившихся здесь пока не так много — всего около 12 тысяч.

Вакцина готова

Американские учёные провели доклинические испытания на мышах вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. Изначально была сделана ставка на S-белок, который важен для формирования иммунного ответа при борьбе с родственными вирусами SARS и MERS. И не прогадали. Результаты исследования на мышах показали, что в организме вакцина способствует выработке нужного белка в таком количестве, которое сможет побороть болезнь. В ближайшее время учёные должны получить разрешение на проведение клинических испытаний на людях.

Не по-дружески

США стали как героями, так и антигероями суток. Штаты перекупили у Китая огромную партию масок, сшитую для Франции. Штаты заказывают у китайских предпринимателей по 2-3 миллиарда штук. Из-за этого в аэропортах творится настоящий коллапс. Ходовой и очень востребованный товар улетучивается на глазах. Поэтому они перекупили сшитый, упакованный и подготовленный к погрузке в самолёт товар для Франции. Китайцы согласились, потому что США заплатили больше французов, да ещё и наличными. Такого подвоха от политических партнёров Франция не ожидала. Тем более что Франция находится на третьем месте в мире по смертности от коронавируса. США тоже можно понять — за последние сутки они установили мировой антирекорд в 1169 смертей. Ранее максимальное количество летальных исходов за сутки равнялось 969 — столько смертей было зафиксировано 27 марта в Италии.

Евросоюз трещит по швам

Италия предупредила, что после пандемии Евросоюз может перестать существовать. Итальянские политики из самых разных сегментов политического спектра завуалировано указали на то, что Евросоюз как структура может и не пережить эпидемию в том случае, если в условиях столь явного кризиса некоторые страны проявят принципиально эгоистическую позицию и не будут помогать тем, кто остро в этом нуждается. Естественно, воззвание было направлено в первую очередь к Германии и больше было похоже на шантаж: или финансируйте общеевропейскую программу по борьбе с коронавирусом и восстановлению экономики, или союза не будет. Германия пока никак не ответила на выпады. Аналитики склонны думать, что и не ответит. Это похоже на вопрос с санкциями против России: вводим все, потому что мы союз, а вот последствия расхлёбывает каждый сам.

Китай опасается и скорбит

КНР, которая стала первым очагом возникновения нового коронавируса и уже успешно его поборола, опасается второй волны заболевания. Для туристов закрыты границы, в городах ещё действуют ограничения. Новый запрет введён на поедание собак и кошек, потому что COVID-19 обнаруживается у этих животных по всему миру. А в самом Китае при обследовании 100 домашних и бездомных пушистых, вирус был выявлен у 15. Страна ещё не оправилась после массового заражения и жесточайшего карантина. 4 апреля в Китае станет днём скорби по погибшим от коронавируса. В 10:00 местного времени будет объявлено трехминутное молчание и приспущены флаги. Также прозвучат сирены, сигналы автомобилей, поездов и кораблей.

Ещё одна "известная" смерть

Итальянский дизайнер обуви Серджо Росси скончался от коронавируса в возрасте 84 лет. Несколько дней назад он был госпитализирован из-за заражения, но побороть болезнь не смог. Обувь Sergio Rossi известна во всём мире. Дизайнер помимо собственного бренда моделировал обувь для Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia. Он разрабатывал обувь для мужчин и женщин, которая отличалась элегантностью линий, удобством и широким ассортиментом на все случаи жизни.