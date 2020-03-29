Коронавирус в Новосибирске: МЧС дезинфицирует вокзалы, дороги и здания

вчера 22:05 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Комплексная работа пор стабилизации эпидемиологической обстановки проводится силами МЧС, дорожных и коммунальных служб; обрабатываются объекты массового посещения.

Мэрия Новосибирска проводит дополнительную обработку дорог, тротуаров и наружных стен зданий хлорсодержащим раствором. Дорожные службы обрабатывают остановки общественного транспорта, участки перед входами в метрополитен, торговые центры, административные здания, магазины и другие общественные места. Для МЧС были предоставлены самые сложные объекты, которые массово посещались людьми ещё до объявления карантина.

«В Новосибирске три расчёта военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России (п. Кумысный, Коченёвский район) при помощи спецтехники и обеззараживающих средств провели дезинфекцию привокзальной площади и перронов железнодорожного вокзала, прилегающих территорий и зданий автовокзалов, а также следственного изолятора. В каждом из этих зданий руководство учреждений оказывает всю необходимую помощь спасателям, в том числе проводят обработку внутренних помещений своими силами», — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Для дезинфекции используется специальный мобильный комплекс. Уточняется, что обязательная обработка проходит в пожарных частях, гаражных боксах, служебных помещениях сотрудников МЧС, потому что они остаются на рабочем месте на время самоизоляции и продолжают выезжать на место происшествия.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса и исключения случаев заражения пассажиров аэропорт Толмачёво ввёл обработку привокзальной площади и аванперрона два раза в сутки.