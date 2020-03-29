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Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля

вчера 22:44

Фото с сайта pixabay.com

Новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет; под наблюдением более 5 тысяч человек.

По данным оперативного штаба на 22 часа 4 апреля в Новосибирской области зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано. Выписаны с выздоровлением 2 человека.

Под медицинским наблюдением находятся 5209 человек. 3917 жителей области снято с наблюдения. За прошедшие сутки в регионе ОРВИ и гриппом заболели 1494 человека. С ОРВИ и гриппом госпитализировано – 38 человек.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

Новосибирская область
коронавирус

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