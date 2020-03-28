Коронавирус в Новосибирской области: власти продлили режим самоизоляции

сегодня 15:41 Поделиться

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Власти Новосибирской области продлили действие режима самоизоляции в регионе; оставаться дома нужно до 30 апреля.

В Новосибирской область продолжает действовать режим самоизоляции — он продлён до 30 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона. Соответствующее постановление губернатор Андрей Травников подписал 4 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, что все ранее утвержденные ограничения доступа людей и транспорта на территории Новосибирской области также будут продлены.

Напомним, что новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Места проживания (пребывания) предписано не покидать за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту или от места работы в те организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента и правовыми актами правительства Новосибирской области.

В списке исключений также вынос отходов до ближайшего места их накопления, а также выгул домашних животных на расстоянии не превышающим ста метров от места проживания.

Напомним, 3 апреля губернатор Андрей Травников заявил о том, что строительные предприятия с понедельника могут возобновить работу.