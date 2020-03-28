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Можно ли уехать на дачу на выходные в Новосибирске и Омске во время самоизоляции - комментарий властей

сегодня 13:17

ФОТО PIXABAY.COM

Режим самоизоляции, введённый властями для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, продолжает действовать в большинстве регионов страны; на этом фоне жителей интересует, можно ли провести нерабочие дни за городом.

Режим самоизоляции, введённый для того, чтобы максимально сократить контакты между людьми, не запрещает выходить из дома. Покидать квартиры можно для похода в магазин или аптеку, а также для выгула животных и выноса мусора. В то же время многие сибиряки задаются резонном вопросом — имеют ли они право выехать на дачу на личном авто?

Как сообщил 3 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников, режим полной самоизоляции можно благополучно провести на даче. Поскольку теперь в список разрешённых к продаже товаров входят семена и рассада, то незанятые новосибирцы имеют право выбраться на свои загородные участки и провести время с пользой.

«Самоизолироваться на даче можно, — сказал глава региона на брифинге. — Мы прекрасно понимаем, насколько важен садовый участок, приусадебное хозяйство для жителей Новосибирской области. Мы не возбраняем самоизоляцию на дачном участке».

Иначе обстоят дела в Омской области, где с 4 апреля предприняты жёсткие меры для борьбы с распространением коронавируса — въезды и выезды в региональную столицу закрыты.

Соотвественно, выезжать на дачи омичам тоже категорически запрещено. По данным областного УМВД, ограничения распространяются на всех жителей, независимо от того, каким образом они планируют добраться на фазенды — на общественном транспорте или на личном авто. С нарушителями полицейские проводят разъяснительные беседы, но на тех, кто не "понимает по-хорошему", будут составлять административные протоколы.

Напомним, 3 апреля омский таксист нарушил требования о самоизоляции и сбежал на работу.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Омская область
коронавирус
Новосибирск

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