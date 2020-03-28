«Начался беспредел в городе»: новосибирец пожаловались на повышение стоимости проезда в маршрутках

сегодня 20:16 Поделиться

Фото из паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

Мнения в сети разделились на два лагеря — тех, кто против, и тех, кто относится с пониманием.

В паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» размещён пост о повышении стоимости проезда в одной из маршруток города сразу на 5 рублей. Пассажир пожаловался, что с площади Калинина до Обкомовских дач пришлось заплатить 35 рублей. Автор поста уверен, что скоро также поступят и другие перевозчики. «Начался беспредел в городе», — сетует автор.

Удивительно, но с его мнением о «беспределе» согласны очень мало комментаторов. Они считают, что жалоба абсолютно обоснованная, это защита своих прав как потребителей в первую очередь. Большинство же с пониманием отнеслось к повышению стоимости проезда.

«Я думаю это временная мера, на время самоизоляции. Объём транспорта сократили, но те что ездят, работают целый день, не смотря на то, что пассажиров очень мало. маршруты есть очень длинные город то не маленький. Ремонтные работы надо проводить для транспорта, так же как и заправлять и зарплаты платить нужно. И маршрутка это не государственный транспорт. Если водители будут без зарплаты, они просто уйдут. Опять же, пострадает обычный народ, который сейчас работает, они не смогут уехать во время на работу. Это время надо просто пережить», — считает Снежана Горелова, орфография и пунктуация автора сохранены.

Напомним, в Новосибирске на время самоизоляции изменена работа общественного транспорта.