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Назван возраст самого молодого погибшего от коронавируса россиянина

сегодня 08:24

Фото Pixabay

Четыре человека скончались в Москве от коронавируса; самому молодому из них не было 40 лет.

В Москве от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погибли четыре человека. Как сообщает 4 апреля оперативный штаб, одному из них было 34 года. Таким образом, это самый молодой в России человек, скончавшийся от коронавируса.

Штаб также отмечает, что у 34-летнего пациента выявили хронический бронхит, проблемы с сердцем и поджелудочной железой. У пациента также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.

Как сообщает штаб, остальным троим жителям Москвы было от 80 до 86 лет. Двое из них также страдали хроническим бронхитом. У некоторых выявили пиелонефрит, гипертония, атеросклероз.

Всего в стране зафиксировано почти 40 погибших от осложнений на фоне коронавируса.

Напомним, накануне количество заражённых коронавирусом россиян превысило 4 тысячи человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус
Москва

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