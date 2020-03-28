"Не рекомендательный, а обязательный характер": власти Новосибирской области ужесточили запреты на работу предприятий

сегодня 15:57 Поделиться

ФОТО СИБ.ФМ

Власти Новосибирской области продлили до 30 апреля действие режима самоизоляции в регионе; кроме того, запреты теперь носят не рекомендательный, а обязательный характер.

В Новосибирской область продолжает действовать режим самоизоляции — он продлён до 30 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Соответствующее постановление губернатор Андрей Травников подписал 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Там уточнили, что, согласно постановлению, "приостановка деятельности для хозяйствующих субъектов, за исключением обозначенных в указе президента РФ от 02.04.2020 г. №239 и в правовых актах губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер".

Как ранее писал Сиб.фм, режим самоизоляции предписывает новосибирцам соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Места проживания можно покидать только для похода в магазин или аптеку, для выгула питомца или выноса мусора.

Также запреты не распространяются на случаи следования к месту или от места работы в те организации, деятельность которых не приостановлена — это медики, правоохранители, работники продовольственных магазинов и госслужащие.

Напомним, 3 марта губернатор Андрей Травников заявил о возможности предприятий строительной сферы региона вернуться к работе с 6 апреля.