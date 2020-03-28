«Незаменимый вы наш»: пенсионера в Новосибирске вызвали на работу в разгар эпидемии коронавируса

сегодня 14:47 Поделиться

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Родственники пожилого новосибирца удивились звонку с места работы отца — начальство велело ему возвращаться на завод с 6 апреля; предприятие возобновляет деятельность после заявления губернатора Андрея Травникова.

Пенсионеру из Новосибирска, работающему на одном из городских заводов, придётся в понедельник, 6 апреля, вернуться к исполнению служебных обязанностей. Накануне мужчине позвонили с предприятия и сообщили, что по распоряжению губернатора Андрея Травников, завод может возобновить работу. Об этом Сиб.фм рассказали родственники пенсионера.

«Дед у нас очень активный, бодрый, хоть ему и за 70. И он очень рад тому, что наконец-то может вернуться на работу. Но мы за него не на шутку беспокоимся. Такое ощущение, что не время сейчас, в разгар эпидемии, пожилых людей на работу гонять», — поделилась дочь сибиряка.

С её слов, отец — специалист высокого класса, занимается ремонтом специализированного оборудования, и она вполне допускает, что на заводе ему просто не нашли замены.

«Но рисковать здоровьем человека — тоже неправильно. Одно дело, когда его из отпуска выдёргивают, и другое дело — сейчас», — считает она.

Собеседница отметила, что отец не намерен куда-либо жаловаться на начальство, поскольку сам очень хочет вернуться на предприятие. «В то же время руководство-то должно понимать, какую ответственность берёт на себя, вызывая человека в возрасте за семьдесят на работу», — посетовала она.

Как ранее писал Сиб.фм, 3 апреля губернатор Андрей Травников заявил, что с 6 числа приступить к работе могут строительные и производственные организации — при этом руководители обязаны соблюдать все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.