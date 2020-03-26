Новое Радио дарит новосибирцам крутые призы за комментарии в соцсетях

сегодня 09:16 Поделиться

Фото предоставлено радиостанцией "Новое радио"

В Новосибирске на Новом Радио 1 апреля стартовала акция «Дело вкуса»; у всех новосибирцев появился шанс выиграть приз всего лишь за комментарий в популярной соцсети.

Каждый будний день в группе Нового Радио во ВКонтакте публикуется вопрос дня, на который предлагается ответить «да» или «нет». Для того, чтобы принять участие в акции, нужно оставить комментарий со своим ответом к соответствующему посту. Побеждает тот, чей ответ будет не только правильным, но и самым последним. Редакция радиостанции останавливает розыгрыш в разное время в течение дня.

Победитель получит сертификат в ювелирный салон «Дамский угодник» и подарок от Нового Радио.

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*Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать в официальной группе «Нового Радио» «ВКонтакте».

Возрастные ограничения 12+

Напомним, 26 марта стало известно, что «Новое радио» организует серию онлайн-концертов популярных исполнителей.