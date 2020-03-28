Новосибирск: последние новости о коронавирусе к 12:00 4 апреля

сегодня 12:06 Поделиться

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В Новосибирске сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом; под наблюдением почти 6 тысяч человек — из них 20 детей.

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске не увеличилось — сейчас в регионе по-прежнему 10 подтверждённых случаев. Двое пациентов выписались на прошлой неделе, добавили в оперативном штабе. При этом сегодня увеличилось количество детей, у которых подозревают наличие инфекции — всего в больнице 20 несовершеннолетних пациентов. Один из них прибыл на днях из Дубая с признаками ОРВИ.

В остальном ситуация с коронавирусом в регионе остаётся стабильной и даже идёт на улучшение. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 5927 человек, а ещё 2 апреля под присмотром врачей были 6354 потенциальных пациента.

Также для некоторых организаций подходит к концу объявленная президентом нерабочая неделя — строительные и производственные компании могут начать работать с 6 апреля. Как сказал губернатор Андрей Травников, в этот список войдут также образовательные учреждения, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых.

В связи с тем, что с ближайшего понедельника в Новосибирске вновь начнутся трудовые будни, сейчас в городе проходит дезинфекция улиц. Стоит отметить, что решения о продлении нерабочей недели в регионе пока не приняли. Владимир Путин подписал указ, согласно которому нерабочие дни сохраняются до 30 апреля, но главы регионов могут самостоятельно корректировать сроки режима. В Новосибирской области, согласно указу губернатора, он действует до 6 апреля.

Напомним, сегодня в Забайкалье выявили первый случай заражения коронавирусом.