Первое уголовное дело за фейк о коронавирусе завели в России
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Недостоверная информация подвела жителя Санкт-Петербурга под уголовное дело; это первый случай за всё время эпидемии.
В отношении жителя Санкт-Петерубрга возбудили уголовное дело за фейковую информацию о коронавирусе. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС. По данным агентства, речь идёт о публикации в социальной сети "ВКонтакте".
«Дело возбуждено по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в этом посте речь шла о якобы заражении в одной из поликлиник Курортного района Петербурга. Позже выяснилось, что она не соответствует действительности. Сейчас публикация недоступна.
Напомним, накануне МЧС прислало новосибирцам оповещение о коронавирусе с ошибкой.
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