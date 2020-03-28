Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Первое уголовное дело за фейк о коронавирусе завели в России

сегодня 09:07

Фото Pixabay

Недостоверная информация подвела жителя Санкт-Петербурга под уголовное дело; это первый случай за всё время эпидемии.

В отношении жителя Санкт-Петерубрга возбудили уголовное дело за фейковую информацию о коронавирусе. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС. По данным агентства, речь идёт о публикации в социальной сети "ВКонтакте".

«Дело возбуждено по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в этом посте речь шла о якобы заражении в одной из поликлиник Курортного района Петербурга. Позже выяснилось, что она не соответствует действительности. Сейчас публикация недоступна.

Напомним, накануне МЧС прислало новосибирцам оповещение о коронавирусе с ошибкой.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

МВД
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261641
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
114416
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
98082
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92143
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
84758
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
82035
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78826
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба