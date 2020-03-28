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Первый случай коронавируса в Забайкалье: медики раскрыли состояние больной

сегодня 09:35

Фото Pixabay

В Забайкальском крае подтвердился первый случай заражения коронавирусом; её госпитализировали с тяжёлой пневмонией.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Забайкальском крае. Об этом сообщает правительство региона сегодня, 4 апреля. По данным штаба, женщина вернулась из Москвы в Читу 31 марта рейсом S7. Пациентка не была за границей.

Как сообщает "Чита.ру" со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края, женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии 3 апреля — у неё пневмония. Сегодня, 4 апреля, диагноз подтвердился.

Также в администрации уточнили, что с момента прилёта пациентка не контактировала ни с кем, кроме семьи — она находилась на добровольной самоизоляции. Все члены её семьи, а также пассажиры рейса Москва-Чита сейчас под наблюдением медиков.

Напомним, сегодня стало известно о гибели 34-летнего пациента от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Забайкальский край
коронавирус

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